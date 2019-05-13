В Екатеринбурге сегодня пройдет акция в защиту сквера на набережной, где хотят построить Храм Святой Екатерины. В ночь на понедельник там появился забор. Им оградили большую часть сквера, за которой борьба ведется уже почти год. Одни говорят, что Храм, разрушенный при советской власти, надо вернуть на это место, другие утверждают, что для города важнее сохранить зеленую зону. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называл террористами людей, которые требовали запрета строительства храма.

Сейчас забор в сквере охраняет Росгвардия.