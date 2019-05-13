Группа «Ленинград» готова в будущем рассматривать отдельные предложения о своих концертах, начиная от $300 тысяч

Группа «Ленинград» готова в будущем рассматривать отдельные предложения о своих концертах, начиная от трехсот тысяч долларов. Об этом ТАСС рассказал музыкант Сергей Шнуров. Он отметил, что не депутат и обещания свои может не сдерживать. Финальный тур группы «Ленинград» стартует 4 июня. Ранее Шнуров говорил, что группе нужно уступить дорогу молодым. Сегодня он также предположил, что вообще прекратит музыкальную деятельность.