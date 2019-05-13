Свой третий матч проведут сегодня российские хоккеисты на Чемпионате Мира

Состав российской сборной на Чемпионате мира постепенно обретает окончательный вид. Сегодня стало известно, что расположение команды покинул Артём Блажиевский. Впрочем, ни в одном из двух сыгранных на турнире матчей защитник ЦСКА не попадал даже в заявку.

Матч с чехами – первое по настоящему серьезное испытание для Красной Машины. Команды Норвегии и Австрии, при всем к ним уважении, заметно уступали россиянам в классе.

Чехия собрала на нынешний Чемпионат мира очень крепкий состав. Где нашлось место как опытным НХЛовцам, так и молодым дарованиям. Кубалик, Врана, Фролик – имена не столь громкие, как Малкин с Овечкиным. Однако очки за результативность зарабатывают регулярно.

Букмекеры в сегодняшнем матче отдают предпочтение россиянам. С почти что трехкратным преимуществом. Игра сборных Росси и Чехии начнется в 17.15. Трансляция на Первом канале.

Сегодня же пройдут два важных матча в группе А. Команда Финляндии сыграет с американцами. А канадские хоккеисты – со сборной Словакии.