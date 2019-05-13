В Москве и Московской области во вторник объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре и грозе.
В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск
Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...
Анатолий Чубайс
гендиректор РОСНАНО
Окуджава был гражданином
Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…
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Парад Победы на Красной площади
Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…
Анна Федорова
Политтехнолог и феминистка
Никакой романтизации войны в этом не вижу
Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Нету российской машины, нету российского Айфона. 20 лет у власти Путин и не получается. Значит, виноват либо Путин, либо народ. Я бы народ не ругал…
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Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Прямая трансляция…
Елена Чижова
писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба
Блокадная память
Постепенно приходишь к выводу, что в трагедии ленинградской блокады виноваты Гитлер и Сталин: эту трагическую фугу, они, два самых страшных диктатора XX века, сыграли в четыре руки…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Война за умы американцев продолжается
Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову
Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь
Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом…
Сергей Глазьев: Оккупация
Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…
Артемий Троицкий
легендарный диджей
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Давайте организуем акцию «Бессмертный барак»
Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы в какой-то из важных дней — это может быть международный день политзаключённых, это может быть день издохновения палача Сталина, надо проводить такую же акцию…
Алексей Нарышкин
корреспондент «Эхо Москвы»
Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы
Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…
Кусок эфира
Матвей Ганапольский: 20 лет у власти Путин — и не получается
Нету российской машины, нету российского Айфона. Значит, виноват либо Путин, либо народ. Я бы народ не ругал…
Николай Кочелягин
режиссёр, выпускник журфака
Победобесия нет, но есть маразм
Позитивно празднование воспринимают только молодые люди и поколение за 80. Остальные пенсионеры и предпенсионеры испытывают горечь, раздражение, «смешанные чувства» или наплевательство…
Аркадий Дубнов: Мы должны скорбеть, а не праздновать
Я не понимаю, почему ради этой мерзкой политики удержания власти и консолидации вокруг этого праздника огромное количество людей должны быть обмануты в истинных целях вот этого победобесия…
Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ
гость:
Александр Невзоров
публицист
Сталин — слишком хороший инструмент для патриотической лоботомии, чтобы власть им не пользовалось. Если человеку оставить свободу выбора, то этот мерзавец, представьте, может и не захотеть помирать за режим…
Аркадий Бабченко
журналист
В падении «Суперджета» виноваты балалаечники
Прошло тринадцать лет. И вот оставшиеся в стране умные люди спроектировали самолет, который вырубается от попадания молнии. Штатная ситуация…
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Умер журналист Сергей Доренко
Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист