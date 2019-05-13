Ингушетия попала в число регионов с наименее популярными губернаторами

В Москве же ситуация прямо противоположная. Это результат исследований, проведенных для Кремля.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров оказался первым в списке губернаторов с низким уровнем доверия. Это показали закрытые соцопросы, которые, как пишет РБК, были проведены в марте для президентской администрации. Лидерами антирейтинга также стали губернаторы Архангельской области и Севастополя. Там число жителей, которые высказались за смену руководства региона, значительно превысило число тех, кто оказался против.

Зато главами Тульской области, Чечни и Москвы, судя по результатам исследований, граждане довольны. При этом отмечается, что Сергей Собянин и Рамазан Кадыров – единственные руководители субъектов в топ-10 списка, которые находятся у руля более одного срока.

Уровень доверия к власти – один из самых главных показателей, по которому будет определяться эффективность работы региональных глав. Указ об оценке губернаторов в конце апреля подписал Владимир Путин. Всего в списке 15 критериев, которые совпадают с темами национальных проектов, ранее определенных президентом.

Этой весной в отставку были отправлены главы пяти субъектов Федерации. Эксперты не исключают, что в ближайшее время процесс смены региональных элит будет продолжен.