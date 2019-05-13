Швеция возобновляет расследование против Джулиана Ассанжа

Дело, которое было заведено еще 9 лет назад, касается изнасилования и сексуальных домогательств. Ассанжа в этом обвинили две жительницы Швеции. По словам прокурора Евы Мари Перссон, возобновить расследование против основателя «Викиликса» заставили новые обстоятельства. Речь идет об аресте Ассанжа в Лондоне после семилетнего пребывания в посольстве Эквадора в Британии, куда он бежал, опасаясь экстрадиции в США. Теперь шведская прокуратура намерена заново допросить его по делу об изнасилованиях: в том числе там не исключают общения по видеосвязи. Кроме того, Стокгольм намерен запросить экстрадицию основателя «Викиликса». В руководстве сайта, в свою очередь, считают, что возобновление расследования может дать Ассанжу шанс восстановить свое имя.

Сайт «Викиликс» был основан 13 лет назад, и за это время он опубликовал немало секретных документов о деятельности властей разных стран, прежде всего, США.