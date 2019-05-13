Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала

Тверской суд посчитал, что акция прошла в неположенном месте.

Зверев на рассмотрение своего дела пришел в короне и туфлях на высокой платформе. На слушаниях держался уверенно, хотя к административной ответственности привлекался впервые и в суде, скорее всего, тоже раньше не был.

Зверев с судьей был немногословен. На вопрос о месте работе честно ответил: работаю суперзвездой. Судья заключила по-своему: нарушитель официально не трудоустроен.

Короткие реплики стилиста несколько раз вызывали смех в зале. На что председательствующая отреагировала довольно строго: вы не в цирке, а у меня на работе. Желание смеяться и даже улыбаться после этого пропало.

В протоколе на Зверева указано, что в начале марта он проводил одиночный пикет возле Кремля. Это территория прилегающая к резиденции главы государства, акции там запрещены. Подтверждение прошедшему мероприятию полиция нашла в инстаграме у стилиста. В материалах дела есть акт осмотра интернет-ресурса. Осмотр проводился в присутствии двух понятых.

Зверев подтвердил, что участвовал в пикете. Перед заседанием он говорил, что не знал о том, что мог что-то нарушить, но о своем поступке не жалеет. Если бы завод по розливу питьевой воды построили, китайцы выпили бы озеро за два года или быстрее.

Защита стилиста вспомнила о 31 статьи конституции, гарантирующей свободу собраний и обратила внимание суда, что зона вокруг кремля, где нельзя проводить подобные акции, нигде не прописаны.

В ожидании судьи Зверев попудрил лицо и несколько раз поправил корону. Судья Мария Сизинцева назначила ему штраф 15 тысяч рублей