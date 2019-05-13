Сегодня в Казани школьник с пистолетом захватил заложников в местной гимназии

Ученик казанской гимназии номер 7 зашел в кабинет русского языка уже после начало урока с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. В заложниках оказались двенадцать учеников. О том, что происходило в классе журналистам рассказала одна из учениц гимназии.

Никаких требований школьник не выдвигал. После переговоров он сдался полиции. Никто не пострадал. В настоящий момент с десятиклассником работают силовики. Между тем по данным телеграмм канал «Baza», подросток пришел в гимназию с оружием из-за неразделенной любви. Якобы девушка называла парня трусом заявляя, что он не способен ни на что крутое.

К этой минуте в гимназии уже возобновились занятия.