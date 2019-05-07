Госсекретарь США неожиданно отменил сегодняшний визит в Россию

О том, что планы Майка Помпео изменились, стало известно рано утром, за несколько часов до того, как глава американской дипломатии должен был прилететь в Москву. Кстати, это должна быть его первая поездка в нашу страну в качестве госсекретаря США. Ей предавалось особое значение в условиях заметного ухудшения двусторонних контактов. Сам Помпео накануне в интервью телеканалу CNBC говорил о важности сотрудничества.

Американские дипломаты объяснили неприезд Майка Помпео в Москву необходимостью провести переговоры в Брюсселе с европейскими коллегами. Эта новость, однако, вызвала некоторое удивление в ЕС. Его верховный представитель по иностранным делам Федерика Могерини сказала, что особых планов по встрече с Помпео пока нет. На самом деле, американский госсекретарь, возможно, хочет объяснить Европе планы о своих переговорах с Россией, — не исключил в интервью «Эху» руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Алексей Малашенко говорит, что не видит в резком изменении планов Помпео выпада против России.