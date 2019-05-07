А.Малашенко: Резкое изменение планов Помпео может быть связано с его желанием объяснить ЕС планы переговоров Россией

Резкое изменение планов американского госсекретаря может быть связано с его желанием объяснить Евросоюзу планы переговоров Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«Судя по комментариям, никто не может дать ясный ответ, чем это вызвано. Думаю, что, прежде чем ехать в Москву, ему нужно каким-то образом объяснить европейцам, что он будет говорить Лаврову, как-то их подготовить», — сказал он.

А.Малашенко добавил, что не видит в отмене московского визита Майка Помпео выпада против России. По его словам, это обычная манера поведения нынешнего американского эстеблишмента.

«Я не вижу в этом чего-то такого, чему надо очень уж удивляться, это еще и стиль Трампа, который тоже склонен к резким внезапным движением. Это манера поведения американского эстеблишмента», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео не поедет в Москву в понедельник, как ранее планировалось, однако проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая.