В Венгрии завершился розыгрыш Лиги Чемпионов по гандболу среди женских команд

Российский клуб Ростов Дон уступил в финале местному «Дьеру» с разницей в один мяч.

Ростов Дон – сильнейший гандбольный клуб нашей страны последних лет. Два года подряд ростовчанки выигрывали национальное первенство. Четырежды брали Кубок страны. А вот на международной арене серьезных успехов еще не было. Но в нынешнем сезоне ситуация поменялась. В полуфинале Лиги Чемпионов Российские гандболистки смогли переиграть сильный французский Метц. И впервые вышли в финал главного клубного турнира Европы.

Игра с Дьером получилась упорной. Поначалу ростовчанки сражались на равных с более мастеровитыми соперницами. Однако гандболистки Венгрии постепенно наращивали свое преимущество. За три минуты до конца встречи наши уступали три мяча. Но сократили отставание до минимума. 24-25. Ростов Дон – серебрянный призер Лиги чемпионов.

Российская команда выигрывала Лигу чемпионов лишь однажды. 11 лет назад титул завоевала звенигородская «Звезда».