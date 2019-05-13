Евросоюз обсудит вопрос о введении санкций против Москвы за выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Единого мнения на этот счет у стран ЕС пока нет.

За новые санкции в отношении России уже высказались в Литве. Это подтвердил глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики Линас Линкявичюс. Поводом к введению ограничительных мер может стать предоставление упрощенного российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

То, что эта тема сегодня будет озвучена на европейском саммите глав МИД в Брюсселе, сказал и министр иностранных дел Румынии. При этом Теодор Мелешкану заметил, что Москва сделала не лучший шаг, который можно было предпринять в этой ситуации. По его выражению, граждане должны иметь выбор, но подталкивать их к получению гражданства – значит создавать проблемы для Украины. Слова министра приводит ТАСС. Между тем Прага не видит причин вводить новые антироссийские санкции. Глава чешского МИД сказал, что его страна хочет скорее вести диалог, чем прибегать к давлению, которое пускает в ход Россия.

Указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса в конце апреля подписал Владимир Путин. Вскоре в Ростовской области заработал центр по выдаче паспортов.