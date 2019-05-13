Полиция задержала ученика казанской гимназии, который пришел на урок с оружием

По одним данным, он угрожал своим одноклассникам и учительнице пневматическим пистолетом, по другим — ножом.

В полиции говорят, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка и литературы, сел за стол педагога и достал оружие. Такое сообщение в ведомстве получили от родителей ученицы 10 «Б». Подросток был задержан спустя час, при этом никаких требований, как уверяют в МВД, он не выдвигал, а лишь удерживал присутствующих в кабинете. Мотивы его действий сейчас только выясняются. Чуть ранее же источник агентства «Интерфакс» утверждал, что ученик попытался взять одноклассников и учительницу в заложники, используя муляж пистолета. Собеседник агентства добавил, что никто не пострадал, однако у нескольких детей испуг. Между тем один из учеников гимназии рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что подросток в ходе инцидента успел выстрелить в учительницу, но промахнулся. По его словам, во время удержания педагог попросила старшеклассника отпустить нескольких людей, и он выполнил эту просьбу.

Агентство ТАСС, в свою очередь, несколько минут назад скорректировало свое сообщение по просьбе МВД, и теперь в нем говорится, что ученик пришел в гимназию только с ножом.