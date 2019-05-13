Срочные новости о судьбе Джулиана Ассанжа
Швеция запросит у Англии выдачу основателя сайта Викиликс. Прокуратура королевства только что объявила о возобновлении дела в отношении Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
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Швеция запросит у Англии выдачу основателя сайта Викиликс. Прокуратура королевства только что объявила о возобновлении дела в отношении Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.