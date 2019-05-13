Подросток с  муляжом пистолета хотел взять в заложники учительницу и одноклассников в гимназии в Казани, он задержан

Десятиклассник в одной из гимназий Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников, молодого человека задержали, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города в понедельник.

«Ученик 10Б класса в гимназии N7 ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу», — сказал источник.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подростка. «Пистолет оказался муляжом», — сказал источник.

По предварительным данным, никто из захваченных школьником людей не пострадал. «У нескольких детей испуг. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил», — сказал источник.