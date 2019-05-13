Свой третий матч проведут сегодня российские хоккеисты на Чемпионате Мира
Изначально казалось, что для российской команды решающим на групповом этапе станет игра со Швецией. Однако, на старте турнира хоккеисты Тре Крунур неожиданно проиграли чехам. И запутали ситуацию в группе. Сегодня с чешской сборной предстоит сыграть нашей команде. Букмекеры здесь отдают предпочтение россиянам. Подбор игроков в команде Ильи Воробьева очень мощный.
Впрочем, и чехов есть свои козыри. Подопечные Милоша Ржиги чувствуют себя в соседней Словакии как дома. Поддержка трибун им обеспечена. Состав у чехов – не такой звездный, как у россиян. Однако сплав опыта и молодости дает пока неплохой результат. Как и россияне, чешские хоккеисты одержали на ЧМ две победы в двух матчах.
Игра сборных Росси и Чехии начнется в 17.15. Трансляция на Первом канале.