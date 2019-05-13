Наибольший запрос на смену глав регионов есть в Севастополе, Архангельской области, а также в Коми и Ингушетии

Об этом, по некоторым данным, говорят закрытые соцопросы, проведенные для администрации президента.

В ходе исследований, проведенных в марте, замерялись уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности, рассказали два близких к Кремлю источника интернет-издания РБК. По их словам, рейтинг формировался из соотношения положительных и отрицательных ответов. Так, по данным издания, самый высокий запрос на смену главы региона был отмечен в Калмыкии, где в конце марта был отправлен в отставку Алексей Орлов. За ним идут губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Коми Сергей Гапликов и руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Они же, правда, в другом порядке возглавляют рейтинг по самому низкому уровню доверия. Наименьший запрос на смену главы региона авторы исследования отмечают в Москве, которую возглавляет Сергей Собянин, и Тульской области – ей руководит Алексей Дюмин. Он же возглавляет рейтинг по наивысшему уровню доверия. На втором месте в этом перечне – глава Чечни Рамзан Кадыров.

В середине марта практически одновременно были отправлены в отставку главы пяти российских регионов. Это Мурманская, Оренбургская и Челябинская область, а также республики Калмыкия и Алтай.