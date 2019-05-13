Противоречивые данные приводят агентства о стадии процедуры опознания погибших в катастрофе «Сухого Суперджет»

Противоречивые данные приводят агентства о стадии процедуры опознания погибших в катастрофе с самолетом «Сухой Суперджет» в Шереметьево.

Работа по молекулярно-генетической идентификации тел завершена. Все погибшие в аварии в Шереметьево опознаны, проводится оформление экспертных заключений. Об этом сегодня утром сообщило агентство РИА Новости, сославшись на представителя экстренных служб. Однако спустя буквально полчаса агентство ТАСС написало, что процедура опознания может занять еще около месяца. В медицинских службах рассказали, что пока только взяли пробы ДНК у родственников всех погибших. Несколько дней назад ТАСС также со ссылкой на медслужбы сообщал, что на опознание уйдет несколько недель.

Трагедия с самолетом «Сухой Суперджет», совершившим жесткую посадку в Шереметьево, произошла 5 мая. Погиб 41 человек. После этого компания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов на этих лайнерах. Тем не менее, в правительственной комиссии, расследующей катастрофу, пока не видят причин выводить воздушное судно из эксплуатации.

За последние сутки отменено по меньшей мере 3 рейса, которые должны были выполняться на самолете «Сухой Суперджет». Еще один рейс – из Новосибирска в Ростов – отложен на 8 часов из-за неисправности