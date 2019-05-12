Вопрос о новом главреде радиостанции «Говорит Москва» будет решаться после похорон Доренко. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

«Сейчас у нас главная задача по-человечески, как полагается, проститься и похоронить Сергея Леонидовича. А потом задуматься о том, кто возглавит радиостанцию», — сказал он.

В.Мамонтов добавил, что редакция продолжит свою работу без перебоев.

«Сережей создана абсолютно работоспособная, сильная редакция. В коллективе есть руководители, его замы, так что ситуации, когда надо что-то быстро производить, а то все развалится, — ничего подобного нет. Редакция работает, это один из квалифицированных коллективов, который я видел», — подчеркнул он.

Прощание с журналистом Сергеем Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Однако церемония отменилась, так как полиция запретила выдавать тело вдове «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». По сведениям гендиректора радиостанции «Говорит Москва», новая дата прощания с Сергеем Доренко пока не были назначена.