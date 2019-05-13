В израильском Тель-Авиве состоялась церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение»

В нем принимают участие европейские страны, а также Австралия.

По ковровой дорожке оранжевого цвета, по площади у театра Гибима в центре Тель-Авива накануне вечером прошли более 40 национальных делегаций, среди них и российская. Сергей Лазарев, который будет представлять страну на «Евровидении», вышел в сопровождении двух девушек, а у пресс-волла к нему присоединился Филипп Киркоров, он стал композитором песни «Scream», с которой выступит Лазарев.

Израиль уже в третий раз принимает у себя конкурс. В стране давно готовились к этому событию – сказала на торжественной церемонии открытия ведущая Ноа Тишби.

Церемония открытия конкурса завершилась концертом и вечеринкой для участников. На побережье состоялось открытие официальной фан-зоны, так называемой «деревни Евровидения» — она признана самой большой за всю историю конкурса.

Первый полуфинал конкурса пройдет завтра. Второй – состоится в четверг. На время проведения «Евровидения» в городе предприняты повышенные меры безопасности.