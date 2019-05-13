Госсекретарь США неожиданно отменил свой сегодняшний визит в Москву

Вместо этого Майк Помпео отправился в Брюссель, а с российским коллегой намерен встретиться завтра в Сочи.

Майк Помпео хочет обсудить в Брюсселе вопросы, касающиеся Ирана, однако состоятся ли переговоры, пока непонятно. Четких планов у Евросоюза по встрече с госсекретарем в настоящее время нет – об этом сказала представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Она уточнила, что о намерениях Помпео ей стало известно только ночью. Между тем, в бельгийской столице проходит саммит глав МИД Евросоюза, и встречи с представителем Вашингтона в повестке не было вовсе.

Сегодня Помпео ожидали в Москве. В российской столице он должен был встретиться с американскими дипломатами и бизнесменами, а также возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Госсекретарь планировал встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, возможно, президентом Владимиром Путиным. Однако в графике Помпео осталась лишь вторая часть визита. Завтра, как ожидается, он посетит Сочи.

На прошлой неделе Помпео внезапно отменил встречу с канцлером Германии, а позже — визит в Гренландию. Вместо этого он улетел в Ирак.