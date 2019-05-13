В первом туре президентских выборов в Литве победителя определить не удалось

В следующий этап вышли кандидаты, разрыв между которыми составил десятые доли процентов.

Набрать необходимые для победы 50 процентов голосов избирателей в первом туре выборов не удалось ни одному из кандидатов. Лидеры этого этапа голосования – экономист Гитанас Наусейда и экс-министр финансов Ингрида Шимоните – поборются за место литовского лидера уже в туре втором. И за одного и за другого претендента жители страны отдали примерно по 31 проценту голосов. Борьба между ними обещает быть очень непростой.

Никто из кандидатов курс Литвы в отношении России менять не собирается. Впрочем, ужесточения риторики, тоже ждать, вероятно не стоит. Шимоните считает Москву угрозой и обещает не следовать примеру эстонского президента, которая недавно побывала с визитом в российской столице. «У прагматики без идеологии могут быть серьезные политические последствия» — цитирует Шимоните литовское издание Delfi. Наусейда высказывается не так прямолинейно, однако тоже называет политику России агрессивной. По его мнению, отношения с Москвой могут измениться только в том случае, если она начнет соблюдать Минские соглашения.

В первом туре выборов также участвовал нынешний премьер-министр Литвы. Он занял только третье место и пообещал подать в отставку.