В Европе удивлены сообщениями о том, что к ним едет госсекретарь США

Особых планов по встречам с Майком Помпео в ЕС нет, сказал сегодня в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Её слова приводит агентство Интерфакс. Сегодня ранним утром стало известно, что вопреки договорённостям госсекретарь США не приедет в Москву. При этом было заявлено, что у него намечены встречи с европейскими коллегами в Брюсселе. Могерини по этому поводу заметила, что у министров иностранных дел стран ЕС сегодня очень плотная повестка, и в течение дня станет ясно, удастся ли организовать их встречу с Майком Помпео.