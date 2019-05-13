В Российской футбольной Премьер Лиге завершился 28-й тур

Зенит, еще в предыдущем туре обеспечивший себе титул, достойно отметил успех на домашней арене. В Санкт-Петербурге местная команда уверенно переиграла ЦСКА со счетом 3-1. И не только порадовала своих поклонников, но и практически лишила армейцев шансов пробиться в Лигу Чемпионов.

В главном клубном турнире Европы в новом сезоне помимо Зенита сыграет Локомотив. Хорошие перспективы впервые сыграть в Лиге Чемпионов и у Краснодара. Который за два тура до финиша опережает ближайшего преследователя Спартак на 4 очка.

Красно-белые накануне одолели дома с минимальным счетом Уфу. И поднялись на четвертое место в Чемпионате.

Матчи 29-го тура футбольного Чемпионата пройдут в ближайшие выходные.