В России этим летом не исключены перебои в поставках молочной продукции

Об опасениях производителей пишет газета «Коммерсантъ».

Проблемы могут появиться из-за введения электронной ветеринарной сертификации. Она позволяет отслеживать продукцию от завода и до продажи. Это позволит избежать контрафакта и ухода от налогов. Внедрение системы уже переносили на год. Сейчас власти установили новые сроки. Сыры, масло и творог должны будут иметь сертификат с июля, а молоко, кисломолочные продукты и мороженое – с ноября.

Производители к изменениям не готовы. В письме главы Nestle в России министру сельского хозяйства говорится, что у бизнеса не было возможности дать оценку инициативе. Производители предупреждают о возможных перебоях с поставками молочки в федеральные торговые сети и полном прекращении поставок в несетевые магазины.

Без молочной продукции могут остаться детсады и школы. Как заявили «Коммерсанту» в Минсельхозе, инициатива обсуждалась с представителями отрасли. Перебоев с поставками там не ожидают.

Проблем с поставками можно избежать, но это потребует дополнительных издержек для всех участников, предупреждают ритейлеры.