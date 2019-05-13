Z Архив новостей новости
5 13 6 2600
09:01, 13 мая 2019

Стало известно об отмене еще нескольких рейсов, которые должны были выполняться на самолете «Сухой Суперджет»

После катастрофы в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, сообщалось о десятках отмененных и задержанных полетов на этом лайнере.

Пассажиры самолета «Сухой Суперджет» авиакомпании «Азимут», который накануне вечером должен был отправиться из Краснодара в Челябинск, более часа просидели в лайнере в ожидании вылета, какое-то время – без света и вентиляции. Им сообщили, что рейс задерживается из-за технических неполадок. В итоге отправили людей в пункт назначения уже на другом самолете. Об этом пишет челябинское издание 74.ru со ссылкой на местного журналиста, оказавшегося на том самолете. Еще один «Суперджет», на этот раз компании «Аэрофлот», сегодня ночью летел из Москвы в Самару.

Его развернули обратно уже в небе. По информации источника агентства «Интерфакс», сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов. Согласно данным сервиса Flightradar обратный рейс также не состоялся. Всего с момента трагедии в Шереметьево «Аэрофлот» отменил или задержал порядка 50 рейсов. Собеседники газеты «Коммерсант» в авиаотрасли отмечают, что массовые отмены происходили и раньше – у «Суперджета» всегда было больше отказов, чем у других самолетов, а после катастрофы перевозчик, вероятно, пытается дополнительно перестраховаться.

В Минтрансе не видят оснований для запрета эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет». У правительственной комиссии, расследующей аварию в Шереметьево, как сообщалось, нет претензий к лайнеру



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 73 6 6894 12.05
#слушать 48:51 ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 485 6 51598 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Окуджава был гражданином Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…

5 130 6 14809 09.05
Kпамять, войны, общество, творчество, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Вопросы Самолет объявил об экстренном возвращении минимум за 5 минут до посадки. Почему при экстренной посадке самолета с полными баками не была немедленно дана команда на вывод к ВПП пожарной и санитарной техники?..

5 275 6 155794 06.05
Kавиация, катастрофы, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Вернуть погибших нельзя. Но можно потребовать ответы Горят самолёты, течет по нефтепроводам разъедающее вещество, падают ракеты, взрываются дома — все эти разные случаи показывают единый системный кризис…

5 74 6 46536 06.05
Kтрагедии, катастрофы, авиация, аэрофлот, мнения
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…

5 243 6 29933 09.05
8читать ;смотреть
Kдень победы, видео, события
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Никакой романтизации войны в этом не вижу Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...

5 262 6 32631 08.05
Блоги

+ Шествие «Бессмертного полка» в Москве Шествие «Бессмертного полка» в Москве Прямая трансляция…

5 54 6 6979 09.05
Kдень победы, акции, видео, события
Блоги

Елена Чижова писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Блокадная память Постепенно приходишь к выводу, что в трагедии ленинградской блокады виноваты Гитлер и Сталин: эту трагическую фугу, они, два самых страшных диктатора XX века, сыграли в четыре руки…

5 153 6 20948 09.05
Kистория, общество, блокада, память, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 37 6 5155 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 117 6 16420 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом…

5 55 6 8618 11.05
Kукраина, политика, порошенко, зеленский, мнения
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 363 6 57952 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы в какой-то из важных дней — это может быть международный день политзаключённых, это может быть день издохновения палача Сталина, надо проводить такую же акцию…

5 160 6 25911 10.05
Kобщество, акции, история, видео, мнения
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…

5 217 6 35327 09.05
Kсталин, акции, день победы, вторая мировая, общество, история, фото, мнения
Блоги

Николай Кочелягин режиссёр, выпускник журфака

Победобесия нет, но есть маразм Позитивно празднование воспринимают только молодые люди и поколение за 80. Остальные пенсионеры и предпенсионеры испытывают горечь, раздражение, «смешанные чувства» или наплевательство…

5 273 6 46885 08.05
Kистория, войны, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ

5 21 6 11872
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Сталин — слишком хороший инструмент для патриотической лоботомии, чтобы власть им не пользовалось. Если человеку оставить свободу выбора, то этот мерзавец, представьте, может и не захотеть помирать за режим…

5 80 6 112665 08.05
#слушать 50:22 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Допустимо ли журналисту для получения общественно важной информации врать и использовать подложные документы?
5 21 6 6296 10.05
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

В падении «Суперджета» виноваты балалаечники Прошло тринадцать лет. И вот оставшиеся в стране умные люди спроектировали самолет, который вырубается от попадания молнии. Штатная ситуация…

5 350 6 236622 07.05
Kкатастрофы, мнения
Блоги

+ Умер журналист Сергей Доренко Умер журналист Сергей Доренко Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем…

5 0 6 224669 09.05
8читать ;смотреть
Kфото, память, общество, доренко, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7823700
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4034649

Сегодня в эфире