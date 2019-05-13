Стало известно об отмене еще нескольких рейсов, которые должны были выполняться на самолете «Сухой Суперджет»

После катастрофы в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, сообщалось о десятках отмененных и задержанных полетов на этом лайнере.

Пассажиры самолета «Сухой Суперджет» авиакомпании «Азимут», который накануне вечером должен был отправиться из Краснодара в Челябинск, более часа просидели в лайнере в ожидании вылета, какое-то время – без света и вентиляции. Им сообщили, что рейс задерживается из-за технических неполадок. В итоге отправили людей в пункт назначения уже на другом самолете. Об этом пишет челябинское издание 74.ru со ссылкой на местного журналиста, оказавшегося на том самолете. Еще один «Суперджет», на этот раз компании «Аэрофлот», сегодня ночью летел из Москвы в Самару.

Его развернули обратно уже в небе. По информации источника агентства «Интерфакс», сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов. Согласно данным сервиса Flightradar обратный рейс также не состоялся. Всего с момента трагедии в Шереметьево «Аэрофлот» отменил или задержал порядка 50 рейсов. Собеседники газеты «Коммерсант» в авиаотрасли отмечают, что массовые отмены происходили и раньше – у «Суперджета» всегда было больше отказов, чем у других самолетов, а после катастрофы перевозчик, вероятно, пытается дополнительно перестраховаться.

В Минтрансе не видят оснований для запрета эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет». У правительственной комиссии, расследующей аварию в Шереметьево, как сообщалось, нет претензий к лайнеру