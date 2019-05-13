Очередной самолёт «Сухой Суперджет 100» сегодня не добрался до пункта назначения

Рейс из Москвы в Самару был прерван на полпути и вернулся в обратно. Об этом сообщает сайт РБК. О причинах разворота информации нет. За последнюю неделю после катастрофы в Шереметьево Аэрофлот, который является крупнейшим эксплуатантом этих самолётов, отменил уже десятки рейсов. Эксперты газеты «Коммерсантъ» полагают, что массовые отказы связаны с повышенными мерами безопасности со стороны как самой авиакомпании, так и экипажей.