Предпоследнюю серию финального сезона «Игры престолов» покажут сегодня в некоторых кинотеатрах

Этим утром 5 эпизод уже появился на специальных стриминговых сервисах.

Выход телевизионного сериала, точнее одной из его очередных серий, на больших экранах киносети КАРО обещает стать репетицией впечатляющего завершения саги. Сеансы с новым фрагментом истории о борьбе за Железный Трон, в залах кинотеатров будут идти с периодичностью в 20 минут. Многие фанаты «Игры престолов» делают выбор в пользу просмотра в киноцентрах. Ну а вслед за демонстрацией предпоследней серии, вовсю растет ажиотаж вокруг финального эпизода, демонстрацию которого сервис Amediateka запланировал на футбольном стадионе «РЖД Арена» в Москве. Показ пройдет в день мировой премьеры, 20 мая. Для этого предусмотрена предварительная регистрация на сайте стримингового сервиса, а на самом стадионе, который вмещает до 27 тысяч зрителей, специально смонтирован экран высотой с четырехэтажный дом.

Американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина, впервые вышел на экраны в 2011 году.