В Москве сегодня будут судить стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет на Красной площади в защиту Байкала

О вызове в Тверской суд Сергей Зверев рассказал подписчикам в инстаграме. В повестке идёт речь об административном правонарушении. «Я стоял на Красной площади с плакатом в защиту достояния России и всего мира — озера Байкал, никому не мешал, никого не оскорблял», — написал Зверев. Он поинтересовался, почему не судят чиновников, которые цитата «воруют миллиарды и триллионы и распродают ресурсы страны». Большинство пользователей Instagram стилиста поддержало. Одиночный пикет возле Кремля Зверев с короной на голове провёл в начале марта.

Он выступил против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Главным инвестором стройки стала компания из Китая. Предприятие должно было появиться в посёлке Култук Иркутской области к 21му году. В этом месте Зверев родился. Строительство вызвало волну протестов, петицию против проекта подписало больше миллиона человек. В итоге суд в Иркутске приостановил строительство. Заключение экспертов, которые это разрешили, было признано незаконным.



Сергею Звереву за акцию у Кремля грозит штраф до 20ти тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, отмечает портал ОВД-инфо.