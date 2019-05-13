Госсекретарь США Майк Помпео, по некоторым данным, отменил свой визит в Москву

Он должен был прибыть в российскую столицу сегодня.

«Неотложные вопросы» заставили Майка Помпео отменить поездку в Москву. Об этом сообщают зарубежные агентства со ссылкой на незваный источник в Госдепартаменте. По его словам, глава госдепартамента отправился в Брюссель, где намерен обсудить вопросы, касающиеся Ирана, с представителями Евросоюза. При этом завтра он все же приедет в Россию, а именно в Сочи, где, как и планировалось, состоятся переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также встреча с президентом России Владимиром Путиным. На повестке – ситуация в Венесуэле, Сирии, Украине и текущие вопросы двусторонних отношений, в том числе, вероятно, договор по ядерному разоружению.

Отметим, что, согласно информации на сайте Госдепа, в Москве дипломат планировал встретиться с представителями американских деловых кругов и студентами.

Это первый визит Майка Помпео в Россию в качестве главы американского госдепаратмента.