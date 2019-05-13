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07:45, 13 мая 2019

Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап поездки в Россию

Завтра, как и планировалось, он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента. Как сообщается, сегодня Помпео решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими лидерами «неотложные вопросы», в частности Иран.

Совет ЕС по иностранным делам соберется сегодня в Брюсселе. На повестке дня — ситуация на Украине после выборов, действия России в отношении Донбасса, в том числе упрощенная выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных республик, а также Иран и  Венесуэла.



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