Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап поездки в Россию

Завтра, как и планировалось, он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента. Как сообщается, сегодня Помпео решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими лидерами «неотложные вопросы», в частности Иран.

Совет ЕС по иностранным делам соберется сегодня в Брюсселе. На повестке дня — ситуация на Украине после выборов, действия России в отношении Донбасса, в том числе упрощенная выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных республик, а также Иран и Венесуэла.