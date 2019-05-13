Бывший замначальника управления капитального строительства ФСБ арестован по обвинению в получении взяток

Бывший замначальника управления капитального строительства ФСБ Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к следствию. По их данным, Наумова подозревают в получении от бывших руководителей строительной компании «Инвест-Виктория» Михаила Лягина и Андрея Симонова, которые должны были строить дома для сотрудников ФСБ в Сочи, более 7 млн руб. за общее покровительство. Лягин и Симонов в итоге получили по четыре года колонии общего режима за то, что похитили у ФСБ почти 400 млн руб. при строительстве этих домов.