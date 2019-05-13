Организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин сегодня временно возглавит администрацию подмосковной Барвихи

В феврале он был досрочно освобожден из колонии, куда попал по обвинению в экстремизме.

Демушкин будет возглавлять Барвиху на то время, пока на больничном находится нынешний исполняющий обязанности главы элитного поселка Константин Гавриков. Об этом стало известно в середине прошлой недели. Причем изначально организатора националистических маршей назначили на должность замглавы Барвихи и главным специалистом отдела по делам молодежи, культуры и спорта. Вместе с тем на протяжении месяца поселок фактически остается без власти. Дело в том, что Демушкина пригласил на работу исполняющий обязанности главы Барвихи Андрей Ходырев, также подменявший Гаврикова. Однако, власти Одинцовского района Подмосковья признают руководителем администрации поселка Германа Потапчука и считают, что его незаконно отстранили от должности. Из-за этого глава района Андрей Иванов подал жалобу в прокуратуру на нелегитимное, по его мнению, назначение Демушкина в администрацию Барвихи.

Демушкин ранее провел почти два с половиной года по обвинению в публикации экстремистских фотографий с «Русского марша».