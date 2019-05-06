КПРФ решила обратиться в ВС из-за законопроекта об электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу
КПРФ решила обратиться в Верховный суд из-за законопроекта об электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу.
Внедрения этой системы нельзя допустить, поскольку она лишит смысла проведение выборов в принципе, — сказал «Эху Москвы» депутат Валерий Рашкин.
Рашкин добавил, что вынужден обращаться в Верховный суд, поскольку депутаты от «Единой России» не прислушиваются к подобным доводам, а без их участия воспрепятствовать принятию этого законопроекта невозможно.