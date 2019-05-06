В Москве пройдёт очередное заседание по делу бывшего курсанта военной академии имени Можайского

Вадима Осипова обвиняют в подготовке теракта на территории учебного заведения.

Заседание по делу Вадима Осипова начнётся в Московском окружном военном суде уже через несколько часов. Ожидается, что на нём сегодня своё заключение представят эксперты института имени Сербского: они изучали, насколько вменяем бывший курсант. Как сообщил «Эху Москвы» защитник Осипова, адвокат Виталий Черкасов, дальнейший ход дела будет во многом зависеть от результатов психиатрической экспертизы.

Напомним, Вадима Осипова задержали два года назад в Петербурге. Юноше тогда едва исполнилось 18 лет, он учился в военно-космической академии имени Можайского. Следователи, в частности, обнаружили у него нарисованные от руки схемы захвата казармы. Также в телефоне Осипов хранил тексты экстремистских книг, в которых рассказывалось, как собрать взрывное устройство. По версии обвинения, курсант планировал масштабный теракт и подыскивал соучастников среди своих товарищей. Защита настаивает на том, что никаких конкретных приготовлений к теракту не было, а нарисованные схемы говорят лишь о том, что Осипова интересовали вопросы безопасности сослуживцев.



Вадим Осипов уже пробыл в психиатрической больнице полгода, поскольку психиатры ранее выявили у него острое расстройство. Новая экспертиза должна подтвердить или опровергнуть эти выводы.