В Литве не удалось с первой попытки выбрать президента

Никто из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов. Поэтому через две недели состоится второй тур. В нем примут участие два лидера первого этапа — экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Всего на пост главы государства претендовали девять кандидатов, в том числе премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Он оказался на третьем месте и уже подтвердил намерение подать в отставку, поскольку не прошел во второй тур.

Проходившие одновременно с выборами референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.