Госсекретарь США Майк Помпео отменил сегодняшний визит в Москву

Однако, завтра он встретится в Сочи с главой российского МИТДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Госдеп. В понедельник Помпео вместо Москвы отправится в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.



Ранее планировалось, что сегодня Помпео встретится в посольстве США в Москве с американскими дипломатами и с лидерами американского делового сообщества. Он также планировал возложить венок к Могиле Неизвестного солдата. На завтра у него намечены переговоры в Сочи с Лавровым. В Кремле и на Смоленской площади не исключали также, что американского дипломата может принять президент Владимир Путин. По данным российского внешнеполитического ведомства, в центре внимания будут «текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».