Российские военные инспекторы до 20 мая планируют выполнить наблюдательный полет над территорией США в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает официальная газета Вооруженных сил «Красная звезда». Полет будет проводиться на отечественном самолете Ту-154 по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. Американские специалисты будут на борту контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.