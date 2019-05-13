Самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. О причинах информации нет. Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, этот самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск). Сейчас на табло есть информация, что прилет ожидается в 06:00 по местному времени.