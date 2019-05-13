ЦСКА уступил питерскому Зениту со счетом 3:1

Фанаты клубов в преддверии матча этих команд устроили в Петербурге несколько массовых драк.

Первый инцидент произошёл недалеко от Казанского собора. Судя по видеозаписи, которая попала в интернет, всего в драке участвовало порядка 20 человек. Потасовка длилась недолго и серьёзно в ней, судя по всему, никто не пострадал – фанаты не наносили удары тем, кто оставался лежать на земле. После драки все участники даже пожали друг други руки. Другая стычка, судя по кадрам, произошла уже днём на севере города, недалеко от стадиона «Зенита». В ней, по предварительной информации, участвовало по 60 человек с каждой стороны. В драку вмешались сотрудники полиции, обстоятельства потасовки выясняют следователи.

«Зенит» ещё в прошлом туре гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.