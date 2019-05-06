Фрунзенский районный суд Ярославля сегодня огласит приговор бывшим сотрудникам СИЗО-1, которых обвиняют в избиениях заключенных.

Тюремщики провели в изоляторе около полугода, после чего их поместили под домашний арест. Такая лояльность вызывает опасения, об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Подсудимые ведут себя непринужденно и улыбаются на заседаниях, что тоже вызывает тревогу, отметила Ирина Бирюкова. Начало заседания в 13:30.