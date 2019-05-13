Большинству россиян нравится их работа, и они готовы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости

Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Наибольший процент удовлетворенности работой заметен в городах-миллионниках. О желании уволиться сказал каждый пятый, причем почти половина таких ответов приходится на граждан старше 60 лет. Большинство россиян назвали причиной выбора профессии обстоятельства, собственные увлечения и интересы и оплату труда. Почти две трети опрошенных убеждены, что количество и качество работы не повлияют на уровень их заработной платы.