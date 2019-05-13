Число погибших в результате взрыва автоцистерны в Нигере достигло 76 человек, еще около 40 ранены

Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на государственное телевидение. Взрыв произошел 6 мая в нескольких сотнях метров от международного аэропорта столицы страны — Ниамей. Бензовоз, в котором перевозилось 50 тыс. литров топлива, перевернулся на железнодорожных путях. По словам водителя, это произошло из-за сбоя в электронике, повлекшего за собой отказ работы системы управления, в частности, его тормозов. Ранее сообщалось о 55 погибших и 36 пострадавших.