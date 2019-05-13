На российских предприятиях началось изготовление корпуса первого космического корабля нового поколения «Федерация»

На российских предприятиях приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения «Федерация». Он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Первый испытательный полет запланирован на 2022 год. В 2023-м корабль должен отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м — с экипажем на борту. В пресс-службе РКК «Энергия» отказались от комментариев. В «Роскосмосе» подтвердили, что работа по изготовлению пилотируемого транспортного корабля ведется.