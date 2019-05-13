Майк Помпео начинает свой первый визит в Россию в качестве госсекретаря США

Сегодня он встретится с американскими дипломатами в посольстве США в Москве и с лидерами американского делового сообщества. Он также возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. На завтра у него намечены переговоры в Сочи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле и на Смоленской площади не исключили, что американского дипломата может также принять президент Владимир Путин. По данным российского внешнеполитического ведомства, в центре внимания будут «текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».