Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею в Словакии. Счет 8:0 в пользу кленовых. В турнирной таблице группы A сборная Канады занимает третье место, набрав три очка в двух матчах, британцы очков в активе не имеют и замыкают таблицу. В следующем матче сборная Канады сегодня сыграет с командой Словакии, британцы завтра встретятся с датчанами.