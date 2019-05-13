Подавляющему большинству россиян (85%) нравится их работа

Это показал последний опрос ВЦИОМ. 78% респондентов готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости. При этом две трети опрошенных уверены, что даже если они станут работать больше или качественней, зарплата все равно не увеличится. Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы каждый пятый. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет. Основными причинами выбора профессии россияне чаще всего называли обстоятельства, собственные увлечения и интересы.