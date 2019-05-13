Главы МИДов России и Китая Сергей Лавров и Ван И проведут переговоры в Сочи

Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, особый акцент будет сделан на подготовке к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его участию в работе Петербургского международного экономического форума. Министры обменяются мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Венесуэлы, Сирию, Афганистан, обстановку на Корейском полуострове и пути сохранения ядерной сделки с Ираном.