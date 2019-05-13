Сборная Швейцарии по хоккею обыграла (3:1) команду Латвии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла со счетом 3:1 команду Латвии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. В турнирной таблице группы B швейцарцы занимают первое место, опережая по дополнительным показателям сборные Чехии и России. На счету команд по шесть очков. Латвийцы с тремя очками идут пятыми. В следующем матче сборная Швейцарии 14 мая встретится с командой Австрии. Латвийцы в этот же день сыграют с итальянцами.