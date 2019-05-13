Большинство французов не поддерживают субботние акции «желтых жилетов», так как они регулярно сопровождаются насилием

Такое мнение высказал в интервью газете «Фигаро» премьер-министр Франции Эдуар Филипп. По его словам, он думает о «коммерсантах, которые хотят работать в мирной обстановке», «о силах правопорядка, которые постоянно мобилизованы» и о всех французах, которые, как и он, «хотят, чтобы этот хаос прекратился».

Массовые манифестации «желтых жилетов» еженедельно проходят во Франции с ноября прошлого года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Затем участники протестов расширили свои требования, включив в них политические вопросы.